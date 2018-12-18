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MSNBC назвал условие отставки Трампа 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Ведущий американского телеканала MSNBС Крис Мэттьюс в эфире озвучил условие, которое может подтолкнуть президента США Дональда Трампа уйти в отставку.
По его словам, это может произойти, если ведущий дело о вменяемом России вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года спецпрокурор США Роберт Мюллер начнет расследования в отношении детей Трампа — Иванки Трамп, которая занимает пост советника в Белом доме и Дональда Трампа-младшего — американского бизнесмена. Мэттьюс сказал, что именно они будут ближайшими игральными костями в домино в ходе расследования Мюллера, которым может грозить не только судебное преследование, но и тюремное заключение.
Крис Мэттьюс предположил, что в таком случае Мюллер может предложить Трампу альтернативу. Она заключается в том, что спецпрокурор в обмен на отставку президента США Дональда Трампа оправдал бы не только его, но и детей, отмечается в программе. Ведущий MSNBС приводит в пример отставку вице-президента США Спиро Агню, который работал при президенте Ричарде Никсоне. Он уже в отставку в 1973 году в рамках сделки со следствием, чтобы избежать тюремного заключения по обвинению в неуплате налогов.
Россия отрицает вмешательство в американские выборы 2016 года.
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