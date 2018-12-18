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Опрос: почти половина молодых украинцев желают покинуть страну 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Издание «Укринформ» со ссылкой на опрос, проведённый Центром Разумкова, сообщает, что среди опрошенных молодых людей в возрасте до 29 лет доля желающих уехать с Украины составляет 47%, против 38% тех, кто этого не планирует.
При этом отмечается, что большая часть принявших участие в исследовании не собираются покидать страну.
«63% опрошенных не собираются уезжать с Украины. 13% респондентов выразили намерение выехать на временное проживание и вернуться, когда ситуация в стране улучшится, 7% готовы выехать на постоянное жительство, другие не определились с ответом», — сказал заместитель гендиректора Центра Разумкова Юрий Якименко.
Опрос проводился в июне. Участие в нём приняли 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Ранее сообщалось, что по данным опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, около 80% жителей Украины винят в социально-экономических проблемах действующую власть страны.
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