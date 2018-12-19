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Представители Киева покинули переговоры по Донбассу, заявили в ДНР 

РИА Новости + ещё 19 6 часов назад
Фото: AFP 2018 / Volodymyr Shuvayev
Представители Киева в подгруппе по безопасности в Донбассе отказались обсуждать очередное перемирие в регионе и покинули зал переговоров, сообщил журналистам в среду представитель пресс-службы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"На заседании подгруппы по безопасности представители Киева демонстративно покинули зал переговоров, тем самым подтвердив свою неготовность к согласованию перемирия. Координатор от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ господин Апакан предпринимает все возможные меры для продолжения заседания", — сказал представитель пресс-службы.
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