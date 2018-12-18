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Экс-глава «Правого сектора» найден с перерезанным горлом во Львове 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 2 часа назад
Фото: facebook.com / Цензор.НЕТ
Полиция Львовской области устанавливает причины гибели экс-главы местной группировки радикалов. Мужчина погиб в воскресенье, 16 декабря.
Во Львове с перерезанным горлом найден Игорь Коцюруба, возглавлявший в области радикальную группировку «Правый сектор», запрещенную в России. От полученных травм он скончался в больнице.
После его смерти было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец просит Генерального прокурора Юрия Луценко взять расследование под свой контроль, пишут украинские СМИ. Богомолец требует найти и наказать причастных к смерти Коцюруба.
Как ранее писал «ФедералПресс», еще один бывший руководитель «Правого сектора», депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош предложил начать «охоту» на священников Украинской православной церкви, обвинив их в связях с российскими спецслужбами.
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