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Санта-Клаус намерен вручить подарки Путину и Трампу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Санта-Клаус намерен подарить подарки президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину.
Также в списке претендентов на подарок от главного волшебника католического рождества находится финский лидер Саули Ниинистё.
При этом Санта-Клаус не рассказал, что именно планирует вручить главам государств.
«Я сохраню это в секрете. Если вы хотите узнать, вам нужно попросить Дональда, Владимира и Саули рассказать об этом», — сказал он РИА Новости.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал россиянам помочь Деду Морозу ответить на все новогодние письма.
Портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу метрополитена передавал, что Дед Мороз встретит пассажиров в метро Санкт-Петербурга 29 декабря.
RT на русском: последние новости
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