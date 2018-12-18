Санта-Клаус намерен вручить подарки Путину и Трампу

Также в списке претендентов на подарок от главного волшебника католического рождества находится финский лидер Саули Ниинистё.

При этом Санта-Клаус не рассказал, что именно планирует вручить главам государств.

«Я сохраню это в секрете. Если вы хотите узнать, вам нужно попросить Дональда, Владимира и Саули рассказать об этом», — сказал он РИА Новости.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал россиянам помочь Деду Морозу ответить на все новогодние письма.

Портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу метрополитена передавал, что Дед Мороз встретит пассажиров в метро Санкт-Петербурга 29 декабря.