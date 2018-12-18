Певца раскритиковали за выступление перед Путиным

В Тбилиси раскритиковали грузинского оперного певца за выступление перед Путиным

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Акакий Зоидзе сказал, что «в особых условиях, когда часть территорий Грузии оккупирована Россией, определенная ответственность ложится и на грузинских мастеров культуры».

Депутат от оппозиционной «Европейской Грузии» Георгий Церетели , который также возглавляет сейчас ПА ОБСЕ , сказал, что «выступать перед Путиным было нехорошо».

Бурчуладзе исполнил арию из грузинской оперы «Даиси».

Примечательно, что Бурчуладзе является в Грузии и активным оппонентом властей, а грузинская оппозиция упрекает власти в том, что те не так жестки по отношению к России.