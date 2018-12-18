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В Сеуле прокомментировали новый план обороны Японии 

РИА Новости + ещё 4 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Южная Корея призвала власти Японии к транспарентности и соблюдению принципов пацифизма, заложенных в японской конституции, комментируя новый оборонный план Токио.
Ранее сообщалось, что правительство Японии во вторник приняло новые планы обороны на ближайшие пять и десять лет. Расходы на среднесрочный план развития обороны (на пять лет) составят рекордные 27,47 триллиона иен (245 миллиардов долларов).
Наше правительство придерживается позиции, что необходимо соблюдать транспарентность при исполнении плана обороны и безопасности Японии, способствуя миру и стабильности в регионе, согласно ключевой идеологии пацифистской конституции", — заявил представитель ведомства на брифинге.
Основные положения нового японского плана включают в себя создание подразделений для защиты космического и киберпространства, а также расширяют применение роботов и искусственного интеллекта. Кроме того, предусматривается переоборудование двух вертолетоносцев класса "Издумо" для возможности размещения на них 20 истребителей F-35B во время чрезвычайной ситуации или учений, перевооружение военно-воздушных сил самообороны истребителями F-35А и F-35B, а также закупку наземных противоракетных комплексов Aegis Ashore, решение о размещении которых в западных районах страны было принято год назад в период наивысшей эскалации напряженности на Корейском полуострове.
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