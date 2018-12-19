Порошенко похвастался кредитом от МВФ 

Совет директоров МВФ одобрил кредит Киеву на 3,9 млрд долларов, сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Он сообщил в Instagram, что Киев получит первый транш в 1,4 млрд долларов в ближайшее время.
Речь идет о программе помощи stand-by для Украины на 14 месяцев.
По словам Порошенко, решение МВФ демонстрирует «признание безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации» на Украине.
«Уверенно шагаем дальше!» — заявил он.
В ноябре МВФ выдвинул Украине ультиматум по новому кредиту.
Напомним, согласно отчету МВФ, Украина является самой бедной страной Европы.