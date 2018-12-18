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Порошенко признался, что не говорил на украинском языке до 1997 года 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: © AP Photo / Ronald Zak
Президент Украины Петр Порошенко признался, что до 1997 года писал и разговаривал только на русском языке.
"Я представляю собой яркий пример того, как человек может начать разговаривать на украинском языке, если это будет нужно", — сказал Порошенко, выступая перед студентами в городе Днепр (бывший Днепропетровск). Его слова приводит газета "Украинская правда".
Он уточнил, что в его детстве в Одесской области все общались на суржике — смеси украинского и русского языков, а в школе обучение было только на русском.
По словам президента, сейчас ему гораздо легче дается общение на украинском языке, однако навыки письма на русском до сих пор очень высоки. Он заявил, что "пишет по-русски без ошибок" и даже готов пройти любой диктант, чтобы это доказать.
В феврале КС Украины признал неконституционным закон об основах языковой политики, предусматривающий возможность использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. При этом, по данным опроса, проведенного в 2017 году украинским фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, треть населения Украины (29,9%) поддерживают предоставление русскому языка статуса государственного.
Кроме того, парламент Украины в октябре принял в I чтении законопроект, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
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