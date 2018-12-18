Нил Ушаков сохранил пост мэра Риги 

Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании во вторник большинством голосов выразили доверие действующему мэру латвийской столицы Нилу Ушакову. Таким образом политик сохранил свой пост, несмотря на призывы оппозиционного национального объединения "Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" подать в отставку после коррупционного скандала вокруг муниципального предприятия Rigas satiksme, обеспечивающего перевозки общественным транспортом в городе.
"Однозначно то, что произошло в Rigas satiksme, — это трагическая ситуация. Это тяжелый кризис, который необходимо преодолеть", — сказал Ушаков, обращаясь к депутатам. "Но мы никогда не сможем сделать ситуацию лучше, если мы будем впадать в другие крайности, которые мы сейчас видим, это абсолютная политизация. Мы не можем сделать город лучше, если мы в качестве инструмента будем использовать политизацию дела и подобные вещи", — добавил он.
Говоря о сотрудничестве с оппозицией в Рижской думе, Ушаков подчеркнул, что у коалиционных партий никогда не было "красных линий".
"Ваше заявление, если мы говорим о его настроении, заставляет меня надеяться на то, что у нас есть возможность общими усилиями по крайней мере часть проблем, которые есть в Риге, попробовать разрешить", — подчеркнул он.
В ходе голосования доверие Ушакову выразили 32 депутата Рижской думы из 60.
Коррупционный скандал
Антикоррупционная служба Польши и латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) ранее заявили, что ведут совместное расследование по поводу взятки в размере 800 тыс. евро для предприятия Rigas satiksme. Взятка, по данным следствия, была получена в связи с поставкой в Ригу порядка 200 автобусов и троллейбусов по конкурсам, которые в 2013-2016 гг. проводило это предприятие. БПБК на прошлой неделе провело более 30 обысков и задержало восемь человек, в том числе шестерых в Латвии и двоих в Польше. Позже суд санкционировал арест пяти из шести задержанных в Латвии.
После этого все пять членов правления Rigas satiksme, в том числе руководитель предприятия Леон Бемхенс, подали мэру Риги заявления об отставке. Градоначальник назначил временное правление предприятия в составе трех человек, которое возглавил бывший министр сообщения (транспорта) Латвии Анрийс Матисс. После этого стало известно, что БПБК также задержало Бемхенса, а суд санкционировал его арест.
Латышские националисты из нацблока начали сбор подписей под инициативой созвать внеочередное заседание самоуправления, чтобы поставить на нем вопрос о выражении недоверия Ушакову. Однако сам градоначальник 14 декабря созвал экстренное заседание думы, в повестке которого было голосование о выражении ему доверия. По его итогам мэр Риги сохранил свой пост. На фоне коррупционного скандала вице-мэр Риги Андрис Америкс в понедельник заявил о своей отставке.
В свою очередь министр охраны окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс, представляющий нацблок, передал в правительство подготовленный его ведомством законопроект о роспуске Рижской думы, который предстоит одобрить кабмину, утвердить парламенту и подписать президенту страны.