Нил Ушаков сохранил пост мэра Риги

Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании во вторник большинством голосов выразили доверие действующему мэру латвийской столицы Нилу Ушакову . Таким образом политик сохранил свой пост, несмотря на призывы оппозиционного национального объединения "Все для Латвии ! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" подать в отставку после коррупционного скандала вокруг муниципального предприятия Rigas satiksme, обеспечивающего перевозки общественным транспортом в городе.

"Однозначно то, что произошло в Rigas satiksme, — это трагическая ситуация. Это тяжелый кризис, который необходимо преодолеть", — сказал Ушаков, обращаясь к депутатам. "Но мы никогда не сможем сделать ситуацию лучше, если мы будем впадать в другие крайности, которые мы сейчас видим, это абсолютная политизация. Мы не можем сделать город лучше, если мы в качестве инструмента будем использовать политизацию дела и подобные вещи", — добавил он.

Говоря о сотрудничестве с оппозицией в Рижской думе, Ушаков подчеркнул, что у коалиционных партий никогда не было "красных линий".

"Ваше заявление, если мы говорим о его настроении, заставляет меня надеяться на то, что у нас есть возможность общими усилиями по крайней мере часть проблем, которые есть в Риге, попробовать разрешить", — подчеркнул он.

В ходе голосования доверие Ушакову выразили 32 депутата Рижской думы из 60.

Коррупционный скандал

Антикоррупционная служба Польши и латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) ранее заявили, что ведут совместное расследование по поводу взятки в размере 800 тыс. евро для предприятия Rigas satiksme. Взятка, по данным следствия, была получена в связи с поставкой в Ригу порядка 200 автобусов и троллейбусов по конкурсам, которые в 2013-2016 гг. проводило это предприятие. БПБК на прошлой неделе провело более 30 обысков и задержало восемь человек, в том числе шестерых в Латвии и двоих в Польше. Позже суд санкционировал арест пяти из шести задержанных в Латвии.

После этого все пять членов правления Rigas satiksme, в том числе руководитель предприятия Леон Бемхенс, подали мэру Риги заявления об отставке. Градоначальник назначил временное правление предприятия в составе трех человек, которое возглавил бывший министр сообщения (транспорта) Латвии Анрийс Матисс. После этого стало известно, что БПБК также задержало Бемхенса, а суд санкционировал его арест.

Латышские националисты из нацблока начали сбор подписей под инициативой созвать внеочередное заседание самоуправления, чтобы поставить на нем вопрос о выражении недоверия Ушакову. Однако сам градоначальник 14 декабря созвал экстренное заседание думы , в повестке которого было голосование о выражении ему доверия. По его итогам мэр Риги сохранил свой пост. На фоне коррупционного скандала вице-мэр Риги Андрис Америкс в понедельник заявил о своей отставке.

В свою очередь министр охраны окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс, представляющий нацблок, передал в правительство подготовленный его ведомством законопроект о роспуске Рижской думы, который предстоит одобрить кабмину, утвердить парламенту и подписать президенту страны.