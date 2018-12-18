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Убийцу сотен оленей в США заставили пересматривать «Бэмби» 

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Фото: «Бэмби»
Американца Дэвида Берри-младшего приговорили к году тюремного заключения за незаконное убийство сотен оленей. В течение всего срока он должен по меньшей мере раз в месяц пересматривать мультфильм «Бэмби», сообщает в понедельник, 17 декабря, WTRF.com.
Случай Берри-младшего называют одним из крупнейших в истории штата Миссури. Отмечается, что он убивал оленей ради головы, а тела оставлял в лесу разлагаться.
Полиция также задержала трех родственников и одного приятеля браконьера. Они заплатили 51 тысячу долларов в виде штрафов и судебных издержек.
Диснеевский мультфильм «Бэмби» вышел в 1942 году. Он повествует об олененке, мать которого убили охотники.
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