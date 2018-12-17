ФБР проводит аресты сторонников Гюлена

ФБР приступило к арестам членов организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в штате Нью-Джерси, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушлоглу в понедельник.

"ФБР ведет работу в отношении FETO в 15 штатах. В Нью-Джерси уже начались аресты", — сказал Чавушоглу, выступая в турецком парламенте.

Ранее Чавушоглу сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил турецкому президенту Тайипу Эрдогану на встрече в рамках G20 в Буэнос-Айресе, что вопрос об экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена прорабатывается.

Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения. Турция добивается его экстрадиции из США.