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ФБР проводит аресты сторонников Гюлена 

РИА Новости + ещё 6 22 часа назад
Фото: AP Photo / Selahattin Sevi
ФБР приступило к арестам членов организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в штате Нью-Джерси, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушлоглу в понедельник.
"ФБР ведет работу в отношении FETO в 15 штатах. В Нью-Джерси уже начались аресты", — сказал Чавушоглу, выступая в турецком парламенте.
Ранее Чавушоглу сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил турецкому президенту Тайипу Эрдогану на встрече в рамках G20 в Буэнос-Айресе, что вопрос об экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена прорабатывается.
Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения. Турция добивается его экстрадиции из США.
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