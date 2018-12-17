Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китаец понюхал собственные носки и попал в больницу 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
Фото: ТАСС
Житель Китая оказался в больнице из-за привычки нюхать свои носки, пишет Apple Daily.
Мужчина пожаловался врачам на кашель и боль в груди. Обычные лекарства ему не помогли, через некоторое время он стал чувствовать себя хуже и попал в больницу.
После того, как врачи сделали ему рентген, выяснилось, что легкие китайца поражены грибком. Иммунитет мужчины был ослаблен из-за бессонных ночей после рождения ребенка, и он заразился грибком, понюхав собственные носки.
Осевшие на носках споры грибка попали в легкие и проросли там, вызвав боль и кашель. По словам медиков, после вновь назначенного курса лечения пациент пошел на поправку.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал с Венедиктовым и другие события дня15
США озвучили планы на Черное море178
Лавров допустил передачу Курил Японии847
Кремль высказался об объединении с Белоруссией371
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»3
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
04:12
Выживут ли «Соединенные штаты Европы»
Европа В мире
00:21
США озвучили планы на Черное море
В мире Армия
00:58
Лавров допустил передачу Курил Японии
Политика
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
01:11
Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова
Общество
00:41
США начнут новые поставки оружия Украине
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение