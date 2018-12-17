Китаец понюхал собственные носки и попал в больницу

Житель Китая оказался в больнице из-за привычки нюхать свои носки, пишет Apple Daily.

Мужчина пожаловался врачам на кашель и боль в груди. Обычные лекарства ему не помогли, через некоторое время он стал чувствовать себя хуже и попал в больницу.

После того, как врачи сделали ему рентген, выяснилось, что легкие китайца поражены грибком. Иммунитет мужчины был ослаблен из-за бессонных ночей после рождения ребенка, и он заразился грибком, понюхав собственные носки.

Осевшие на носках споры грибка попали в легкие и проросли там, вызвав боль и кашель. По словам медиков, после вновь назначенного курса лечения пациент пошел на поправку.