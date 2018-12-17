NYT: бундестаг разрешил немцам указывать «третий пол» в документах

Парламент Германии одобрил возможность указания «третьего пола» в документах немецких граждан, сообщает NYT. Теперь гендерно-бинарные жители Германии смогут указывать в свой пол как «различный» при условии предоставления медицинской справки. Как отмечает газета, представители ЛГБТ-сообщества раскритиковали инициативу, сочтя её недостаточной.

В минувшую пятницу бундестаг одобрил возможность указания «третьего пола» в документах немецких граждан, сообщает NYT. Жители Германии получат возможность указывать в официальных документах свой пол как «различный», если варианты «мужской» и «женский» им не подхотят. Как отмечает издание, это решение стало «важной вехой» для гендерно бинарных людей.

Ка напоминает газета, изменения в законодательстве появились спустя год после того, как Верховный суд Германии постановил, что обязательство выбора мужского или женского пола дискриминирует людей, не определившиеся со своей гендерной принадлежностью и нарушает их личные права, и вынес постановление об изменении законодательства. Регистрационные органы должны были либо ввести в оборот третью категорию, либо полностью отказаться от классификации по половому признаку.

Судебный иск, положивший начало изменениям в законодательстве, был подан гражданином Германии, называющим себя Ваней, из-за отказа властей изменить его пол на «различный» или «интерсекс» в официальных документах.

Согласно новому законодательству, для выбора опции «различный пол», взрослый человек обязан предоставить медицинскую справку или заключение врача, подтверждающее его гендерную флюидность. Это условие было встречено критикой со стороны ЛГБТ–сообщества.

Представители праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» выступили против внесения изменений в закон.