Пока вы спали: «тайный заговор» Лукашенко

Что ждет новую украинскую церковь

Автокефалия Православной церкви Украины уже привела к углублению раскола, а вскоре может стать причиной усиления политического давления и давления со стороны Константинопольского патриархата на каноническую церковь. Об этом «Взгляду» заявил пресс-секретарь Русской православной церкви Владимир Легойда. По его словам, политическое давление на УПЦ МП может вырасти, так как связано оно с предстоящими в 2019 году выборами президента. Также Легойда не исключил роста давления со стороны Константинополя, ранее уже угрожавшего предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрию «исчерпаемостью» своего милосердия.

Россиян предупредили о дефиците алкоголя

Перед Новым годом россияне могут столкнуться с дефицитом импортного алкоголя, сообщил «Ведомостям» глава Союза импортеров алкогольной продукции Валерий Филатов . По его словам, импортеры не смогут ввезти в Россию столько алкоголя, сколько планировали, их-за введения новых акцизных и федеральных специальных марок. Переход на новые марки должен состояться уже в 2019 году, а появиться они должны были 1 октября, однако, по словам генерального директора Комитета производителей алкогольной продукции Александра Романова , до сих пор не напечатаны. При этом он подчеркнул, что дефицитными будут лишь некоторые алкогольные позиции, а на доступности большинства проблема не отразится.

Заговор или фейк: тайное совещание Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посовещался с высшими чиновниками о том, «до конца стоять за независимость» от России или не до конца. Об этом со ссылкой на двух анонимных, но «не связанных» друг с другом госслужащих сообщает местное издание «Наша Нива». По их словам, закрытое совещание имело место на прошлой неделе, а его итогом стало поддержанное всеми участниками решение стоять до конца. Между тем пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости , что со своей независимостью Белоруссия определилась довольно давно, а совещание, якобы состоявшееся недавно, является «плодом чьей-то буйной фантазии».

Госкомпании сменят ПО

Государственные компании России обязали до 2021 года перейти на российское программное обеспечение. По данным «Ведомостей», соответствующую директиву подписал вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов . Данный факт изданию подтвердил представитель чиновника Андрей Лавров . Согласно тексту документа, в течение 10 дней после получения директивы советы директоров госкомпаний обязаны собраться, а представители государства в них — одобрить директиву. После этого у компаний будет два месяца на подготовку и утверждение плана перехода на отечественное ПО.

Су-27 Украины упал из-за «ошибок прошлого»

Украинские истребители разбиваются, потому что не ремонтируются, сообщает «Национальная служба новостей». 17 октября Су-27 Воздушных сил Украины рухнул в Винницкой области, а 15 декабря — в Житомирской. В результате первой катастрофы погибли два человека, в результате второй — один. После октябрьского ЧП пилот-инструктор Андрей Красноперов заявлял НСН, что украинские самолеты падают и продолжат падать из-за отсутствия ремонта.