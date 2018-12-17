Ярош открыл «охоту» на московских попов

Депутат Рады призвал устроить «охоту» на священников УПЦ

"Охота" на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу — дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!", — написал он.

В своем обращении украинский депутат отметил "тэгом" генпрокурора Украины Юрия Луценко , главу высшего органа законодательной власти Андрея Парубия, его заместителя Ирину Геращенко , ряд других народных депутатов, мэра Днепра Бориса Филатова, директора Института Национальной памяти Владимира Вятровича.

Украинские власти рассчитывают в январе получить от Константинополя томос об автокефалии. В Киеве 15 декабря прошел "объединительный собор", на котором главой "новой церкви" избрали "митрополита" неканонической церковной структуры Епифания Думенко.

Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. По данным украинских СМИ, в соборе участвовали только два представителя канонической церкви, они исключены из нее и объявлены раскольниками.

В РПЦ считают ничтожным каноническое значение "собрания" в Киеве, а возможность признания Епифания в православном мире назвали едва ли выполнимой задачей.

* Экстремистская организация, запрещенная в России