Ярош открыл «охоту» на московских попов

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Депутат Рады призвал устроить «охоту» на священников УПЦ 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Депутат Верховной рады, бывший руководитель радикальной группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош призвал "открыть охоту" на священников канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом он написал в Facebook.
"Охота" на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу — дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!", — написал он.
В своем обращении украинский депутат отметил "тэгом" генпрокурора Украины Юрия Луценко, главу высшего органа законодательной власти Андрея Парубия, его заместителя Ирину Геращенко, ряд других народных депутатов, мэра Днепра Бориса Филатова, директора Института Национальной памяти Владимира Вятровича.
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Украинские власти рассчитывают в январе получить от Константинополя томос об автокефалии. В Киеве 15 декабря прошел "объединительный собор", на котором главой "новой церкви" избрали "митрополита" неканонической церковной структуры Епифания Думенко.
Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. По данным украинских СМИ, в соборе участвовали только два представителя канонической церкви, они исключены из нее и объявлены раскольниками.
В РПЦ считают ничтожным каноническое значение "собрания" в Киеве, а возможность признания Епифания в православном мире назвали едва ли выполнимой задачей.
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