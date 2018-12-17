Американские СМИ сказали, что мешает «большой тройке» Европы урезонить США

У глав европейских государств оказывается все меньше рычагов на переговорах с Дональдом Трампом о торговле и дипломатии из-за проблем в собственных странах — Мэй, Макрон и Меркель утрачивают политический капитал, передает ИноТВ содержание статьи американского издания.

WP ссылается на мнение ведущих аналитиков, предрекающих обострение раскола и противоречий между США и их ближайшими трансатлантическими союзниками. Отмечается, что каждый из лидеров будет рассматривать мир с учетом внутренних угроз, а не общих внешнеполитических задач.

Директор европейской программы при Центре стратегических и международных исследований Хизер Конли отмечает, что в настоящее время можно наблюдать „дробление Европы“: Brexit, политический переходный период в Германии, „унизительный компромисс“ Макрона, а также ситуации в Венгрии и Польше, где у власти находятся поддерживаемые США „правые популисты“. Конли подчеркивает, что европейским лидерам становится все труднее давить на Трампа или выступать против его недоверия к Евросоюзу и коллективным торговым соглашениям.

Старший научный сотрудник нью-йоркского Совета по международным отношениям Себастьян Маллэби отметил, что лидеры Великобритании, Франции и Германии оказались в одинаково слабом положении. По его словам, они находятся на своем посту, но „не обладают всей полнотой власти“.

В свою очередь, директор Фонда защиты демократии Марк Дубовиц считает, что главе Белого дома не сулит ничего хорошего ослабление политического руководства в Великобритании, Франции и Германии.