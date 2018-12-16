Порошенко извинился за обещание завершить конфликт в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко извинился за своё обещание завершить боевые действия в Донбассе за короткий срок и заявил, что «ему за это стыдно». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Мне стыдно и я извинился за то, что я подал необоснованные надежды о сроках окончания войны», — приводит слова Порошенко телеканал «112 Украина».

По его словам, можно «найти тысячи объяснений и сотни оправданий», но данное им обещание является «ошибкой».

«И я могу еще раз извиниться перед украинским народом, что дал необоснованные надежды», — заявил Порошенко.

Украинский президент также призвал всех политиков «очень ответственно относиться к своим обещаниям».

В июле Порошенко заявил, что украинский флаг будет поднят во всех городах Донбасса.