Президент Украины Пётр Порошенко извинился за своё обещание завершить боевые действия в Донбассе за короткий срок и заявил, что «ему за это стыдно». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Мне стыдно и я извинился за то, что я подал необоснованные надежды о сроках окончания войны», — приводит слова Порошенко телеканал «112 Украина».
По его словам, можно «найти тысячи объяснений и сотни оправданий», но данное им обещание является «ошибкой».
«И я могу еще раз извиниться перед украинским народом, что дал необоснованные надежды», — заявил Порошенко.
Украинский президент также призвал всех политиков «очень ответственно относиться к своим обещаниям».
В июле Порошенко заявил, что украинский флаг будет поднят во всех городах Донбасса.