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Правительство США частично прекращает работу 

Lenta.ru + ещё 60 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский сенат завершил сессию, не проголосовав по временному финансированию правительства до 8 февраля 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ранее разошлась палата представителей, которая тем самым обеспечила отсутствие полного бюджетного финансирования.
За текущий год правительство уже в третий раз ограничивает работу. В этот раз причиной стало отсутствия соглашения между президентом США Дональдом Трампом и конгрессом по финансированию обеспечения безопасности на границе.
Срок действия семи законов, которые финансируют федерально правительство, истекают в полночь на субботу по местному времени, 8:00 по московскому.
Финансирования лишились госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта, а также ряд других ведомств. Теперь они должны сократить свою деятельность, отправив часть сотрудников в вынужденные отпуска. Обсуждение бюджета продолжится в субботу.
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Комментарии3
В мире , Дональд Трамп , Госдеп США , Минюст РФ , США
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