Bloomberg: Трамп нарушает давние табу, а расплачиваться за это его преемникам

За последнюю неделю Дональд Трамп нарушил несколько давних табу: он провёл прямую связь между торговой войной с Китаем , процентной политикой ФРС и уголовным делом в отношении дочери основателя китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, пишет Bloomberg . Как полагает издание, за эти действия американского президента придётся расплачиваться его преемникам.

Зачастую считают, что крестовый поход президента США Дональда Трампа против глобального экономического порядка нацелен на нормы, которыми руководствуются в международной торговле со времён Второй мировой войны, а также на «безликие многосторонние организации», пишет Bloomberg.

Однако за последнюю неделю американский лидер нарушил два давних табу, и, вероятно, расплачиваться за это придётся его преемникам, отмечает издание со ссылкой на мнение высокопоставленных чиновников из предыдущих администраций. С их точки зрения, десятилетия дипломатии и авторитет Америки в будущем оказались теперь в опасности.

Так, во вторник Трамп провёл прямую связь между его торговой войной с Китаем, процентной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) и уголовным делом против дочери основателя компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде в рамках американского расследования возможного нарушения санкций. Трамп тогда заявил, что готов вмешаться в её дело, если это поможет добиться торгового соглашения с Пекином.

«Это удивительное заявление для всего мира, — заявил Карлос Гутьеррес, занимавший пост министра торговли США при президенте Джордже Буше — младшем. — Все эти маленькие вещи сложатся воедино и окажут долгосрочное воздействие. Теперь можно связать что угодно с чем угодно».

В течение десятилетий, как поясняет издание, Америка всячески старалась убедить подозрительных зарубежных коллег в том, что в США существует разделение властей. Звучали объяснения, что судебные процессы против международных компаний, пойманных на нарушении американских санкций или на других противоправных действиях, — это отнюдь не результат циничной политики. Действия ФРС при этом называли не проекцией мощи США, а реакцией независимого центрального банка на условия внутри страны. Конечно, никогда не получалось убедить всех, однако суть была в том, что Америка способна вести за собой, выступая в качестве примера для других.

«В защиту Трампа можно сказать, что он, возможно, просто озвучил то, что уже давно было завуалированной реальностью, говорящей о мощи США», — пишет Bloomberg.

Другой проблемой для будущих президентов может стать связь, проведённая Трампом между денежной и торговой политикой. Американский президент отошёл от президентских норм и неоднократно критиковал ФРС и её главу Джерома Пауэлла за повышение процентной ставки, которое, по его мнению, сдерживает усилия президента по ускорению темпов роста экономики.

Некоторые аналитики обратили внимание на то, что в своих последних заявлениях Пауэлл смягчил тон, и пришли к выводу, что президенту всё-таки удаётся добиться своего.

Однако на этой неделе американский лидер пошёл дальше, втянув ФРС в таможенную войну. В частности, он заявил, что хочет низких процентных ставок, чтобы простимулировать американскую экономику на фоне противостояния с Китаем.

«Мы ведём торговые битвы и побеждаем. Но мне также необходимо содействие», — заявил Трамп.

Из-за огромного глобального охвата ФРС её политика давно была предметом ожесточённых споров, отмечается в статье. Предыдущие администрации избегали использования Федеральной резервной системы в качестве явного инструмента американской мощи.