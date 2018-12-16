Под Донецком произошел бой между ополченцами и украинскими разведчиками

Две группы украинских разведчиков попытались приблизиться к позициям ДНР на севере республики, в боестолкновении пять силовиков ВСУ получили ранения, заявил представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Сегодня ночью одновременно две группы украинских разведчиков пытались приблизиться к нашим позициям в районе населенного пункта Верхнеторецкое. Наши наблюдатели своевременно выявили приближающегося противника и огнем из стрелкового оружия заставили его отказаться от выполнения задачи», — передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что в результате неудачного рейда, по данным ДНР, получили ранения пятеро украинских разведчиков.

В понедельник в Донецке заявили о планах ВСУ в скором времени начать наступление на ДНР.