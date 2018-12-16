Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Донецком произошел бой между ополченцами и украинскими разведчиками 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
Две группы украинских разведчиков попытались приблизиться к позициям ДНР на севере республики, в боестолкновении пять силовиков ВСУ получили ранения, заявил представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
«Сегодня ночью одновременно две группы украинских разведчиков пытались приблизиться к нашим позициям в районе населенного пункта Верхнеторецкое. Наши наблюдатели своевременно выявили приближающегося противника и огнем из стрелкового оружия заставили его отказаться от выполнения задачи», — передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что в результате неудачного рейда, по данным ДНР, получили ранения пятеро украинских разведчиков.
В понедельник в Донецке заявили о планах ВСУ в скором времени начать наступление на ДНР.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Германии узаконили новый тип пола человека Косово бросило вызов НАТО Полицейские из Солсбери рассказали о первой помощи Скрипалям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии261
Тюрьму, где сидят Кокорин и Мамаев, закроют43
Церковь расколола Украину354
Лукашенко провел тайное совещание из-за «давления РФ»634
«Я ищу углы, да. Ну редакция требует крови»25
Видео
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
01:51
Под Донецком произошел бой
В мире
01:16
Куценко лишился ведущих ролей из-за конфликта с Первым
Шоу-бизнес
00:50
Тюрьму, где сидят Кокорин и Мамаев, закроют
Общество
00:52
Церковь расколола Украину
Украина В мире
01:13
Полицейским собакам в США выдали сапоги
В мире
00:22
Ми-8 совершил жесткую посадку под Томском
Происшествия
08:00
«Я переспал с Дженнифер Лоуренс»
Шоу-бизнес
05:11
Лукашенко провел тайное совещание из-за «давления РФ»
Политика В мире
00:52
У российского корабля отвалился импортный якорь
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение