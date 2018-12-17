В BBC объяснили поиски влияния России на протесты во Франции

Пресс-служба британской телерадиовещательной корпорации BBC подтвердила подлинность переписки своего сотрудника о поисках «русского следа» в протестах «желтых жилетов» в Париже. Об этом сообщает RT.

В ответе на запрос телеканала говорится, что изучение этого аспекта журналистом вполне логично, так как ранее министр иностранных дел Франции публично комментировал сообщения СМИ о вероятном влиянии России на протесты. В итоге в репортажах сотрудницы об этом вовсе не говорится.

В BBC отметили, что «продолжают придерживаться принципов беспристрастной и независимой журналистики».

В воскресенье РИА Новости опубликовало переписку репортера Русской службы BBC Ольги Ившиной с российской журналисткой. Ившина рассказала, что редакция требует от сотрудников найти доказательства «российского вмешательства» в протестах во Франции. Также она пыталась узнать, имеет ли Москва какое-либо отношение к акциям в Париже.

Журналистка из России объяснила ей, что не видела своих соотечественников на протестах. Но сотрудницу BBC такой ответ не устроил и она предположила, что «какой-нибудь русский бизнес наваривается на этом сейчас хорошо». Журналистка рассказала, что ей нужно «найти углы», чтобы доказать вмешательство России, так как «редакция требует крови».