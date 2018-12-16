Избранный президент Грузии приняла присягу

Новый президент Грузии Саламе Зурабишвили приняла присягу при вступлении в должность.

Церемония проходит в городе Телави на территории средневековой крепости Батонис цихе — резиденции царя Иракли Второго.

Церемония продлится 40 минут, после чего пройдёт официальный приём гостей в Телавском театре.

«Я, президент Грузии, перед лицом бога и народа клянусь соблюдать конституцию, независимость страны, ее единство и неделимость, заботиться о безопасности граждан и их благосостоянии, о возрождении моего народа и родины», — произнесла Зурабишвили клятву.

Инаугурацию транслируют все грузинские телеканалы.