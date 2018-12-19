Порошенко поставил верующих перед выбором

По его словам, никто не будет оказывать давление на верующих, которые захотят остаться в церкви, сохраняющей единство с Русской православной церковью

«Мы идем ко всем украинцам с любовью, с открытым сердцем, потому что наша цель — это единство и объединение», — отметил Порошенко.

15 декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины. Собор принял предложенный Константинополем устав, однако ранее сообщалось, что речи об автокефалии в нем не идет. В частности, украинскую церковь будет возглавлять митрополит, а не патриарх.

В нее вошли преимущественно представители раскольнических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), а также два митрополита УПЦ МП. Возглавил структуру митрополит Епифаний (Сергей Думенко) из УПЦ КП.