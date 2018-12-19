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Порошенко поставил верующих перед выбором 

Lenta.ru + ещё 51 2 часа назад
Украинцам предстоит сделать выбор не между патриархатом, а между Украиной и Россией. Об этом заявил украинский лидер Петр Порошенко, сообщает УНИАН.
По его словам, никто не будет оказывать давление на верующих, которые захотят остаться в церкви, сохраняющей единство с Русской православной церковью.
«Мы идем ко всем украинцам с любовью, с открытым сердцем, потому что наша цель — это единство и объединение», — отметил Порошенко.
15 декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины. Собор принял предложенный Константинополем устав, однако ранее сообщалось, что речи об автокефалии в нем не идет. В частности, украинскую церковь будет возглавлять митрополит, а не патриарх.
В нее вошли преимущественно представители раскольнических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), а также два митрополита УПЦ МП. Возглавил структуру митрополит Епифаний (Сергей Думенко) из УПЦ КП.
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