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Порошенко ответил на вопрос об участии в президентских выборах 

RT на русском + ещё 12 4 часа назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в настоящее время он не готов сказать, будет ли участвовать в президентских выборах в стране в марте 2019 года. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
«Сейчас не готов! Потому что у нас нет избирательной кампании. И неужели вы считаете, что сейчас этому место, после томоса и после всего?» — приводит слова Порошенко телеканал «112 Украина».
Также он заявил, что в случае принятия решения о его выдвижении на второй срок президентства «будет отдельная возможность, где журналисты смогут это обсудить».
Украинский президент добавил, что «если так случится, что будет кто-то более достойный», то Порошенко «будет ему помогать».
Ранее Порошенко заявил, что в настоящее время у него нет оппонентов.
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