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«Желтые жилеты» прорвали кордон полиции под «Марсельзу» 

Lenta.ru 1 час назад
Протесты движения «желтых жилетов» в Париже снова привели к столкновениям с полицией, пустившей в ход слезоточивый газ. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает The Daily Mail.
Демонстрация проходила рядом с Оперой Гарнье в центре французской столицы. Протестующие прорвали полицейский кордон, стали переворачивать мусорные контейнеры и, распевая «Марсельзу», требовать отставки президента страны Эммануэля Макрона.
Полиция в ответ пустила слезоточивый газ и открыла огонь резиновыми пулями по «желтым жилетам». Более 60 человек было арестовано.
Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин.
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