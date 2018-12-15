Украину обрекли на жёсткий религиозный конфликт

УПЦ МП отказалась признать созданную на так называемом «объединительном соборе» церковь. Реакция во всём мире на итоги «объединительного собора», как и на решения, принимаемые в отношении предоставления автокефалии УПЦ КП в Константинополе, неоднозначная. Легитимность как самого «собора», так и принятых на нём решений, вызывает много вопросов.

Сомнения в законности всего происходящего выражают очень многие лица, как духовные, так и светские. РПЦ сочла прошедший в Киеве «собор» мероприятием, «каноническое значение» которого «ничтожно». Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) также отказалась признать созданную на «объединительном соборе» церковь. Один из канонических православных священников назвал прошедший съезд «советом нечестивых» (отсылка к библейской цитате: «Блажен тот муж, кто не иде на совет нечестивых»).

News.ru сообщал ранее о том, что председатель Госдумы Вячеслав Володин сомневается в законности принятого в Киеве решения об автокефалии. Речь идёт о заседании так называемого Объединительного собора в Киеве, который прошёл 15 декабря и где был избран предстоятель новой церкви и принят её устав. Вячеслав Володин считает, что действующий президент Украины Пётр Порошенко делает заявления лично потому, что объединительный собор не состоялся по причине отсутствия на нём всех сторон. И тем самым «разрушает украинское общество», которое итак находится на грани раскола.

О прошедшем соборе

Как уверяет 112.ua и другие украинские СМИ, «в соборе приняли участие практически все иерархи бывших УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и два епископа УПЦ Московского патриархата». Таким образом, по мнению украинцев, все три церкви были представлены на соборе. Меж тем, каноническая УПЦ МП к решениям присоединяться отказалась. Заседание возглавлял Пётр Порошенко. Легитимности происходящему однако, это не прибавило. Тем не менее, украинский лидер поспешил заявить, что 15 декабря войдёт в историю Украины, сообщал ранее News.ru.

«Объединительный собор» проходил за закрытыми дверями. Как уже было сказано, участники избрали предстоятелем «новой церкви» «митрополита» неканонической новой церковной структуры — Епифания. Именно ему предстоит отправиться в Стамбул , где он в рождественский сочельник, 6 января, получит из рук Вселенского патриарха Варфоломея тимус об автокефалии. Компанию в этом путешествии ему намерен составить Пётр Порошенко — он лично также поедет в Турцию за томасом.

Порошенко всячески подчёркивает свою причастность к происходящим в жизни церкви событиям. С трибуны так называемого «объединительного» собора именно он обратился с призывом к участникам собрания принять решение о создании новой церковной структуры Украины.

«Я обращаюсь ко всем участникам собора, всем присутствующим иерархам. Государство сделало все для создания независимой от Москвы церкви. Сейчас именно от вас зависит будущее Украины. Вам нужно выбрать предстоятеля и статус, а томос уже ждёт предстоятеля на Фанаре», — сказал он.

Фанар — квартал в Стамбуле, где находится резиденция константинопольского патриархата, его второе, неформальное название. И хотя томос, действительно, обещан Украине и получение его назначено на 6 января, состоявшееся собрание церковников чаяний Петра Порошенко не оправдало, считает политолог Александр Асафов.

«Новая церковная структура, рожденная 15 декабря на «объединительном соборе» — это не объединённая церковь, к которой стремился Порошенко. Прошедшее собрание свою функцию не выполнило. Вопреки ожиданиям, что в нём примут участие иерархи всех православных церквей — раскольники (УПЦ Киевского патриархата по руководством Филарета (Денисенко) и УАПЦ, непризнанная никем); иеарархи канонической УПЦ Московского патриархата и сам патриарх Варфоломей. Именно от Варфоломея Порошенко ждал, что тот отрежет навсегда Украинскую православную церковь от российского патриархата. Но план провалился (также, как ранее провалился план Порошенко с Керченской провокацией): священников УПЦ МП не удалось запугать допросами, избиением, вызовами в СБУ, блокированием кранов — они заняли непримиримую позицию, за исключением лишь двоих. Эти двое ранее были более дружественно настроены к Порошенко и даже с ним встречались. То есть, он уговорил двоих из 45. Все остальные указали на то, что это — раскол. Попытка создать церковь, отрезанную от московского патриархата и состоящую в подчинении Фанара, провалилась. Порошенко получил новую раскольничью структуру, сформировавшуюся из двух других раскольничьих церквей. Варфоломей не приехал, хотя украинские СМИ поспешили заявить, что он прибыл на собор. Вместо него собрание возглавило «новое духовное лицо» во исполнение 35-ой статьи Конституции (статья о том, что церковь отделена от государства) — Пётр Порошенко», — рассказал Асафов в комментарии для News.ru.

«Забетонированный раскол»

«Объединительная» часть украинской автокефалии полностью провалилась, считает большинство экспертов. Украинская православная церковь Московского патриархата, единственная каноническая церковь на Украине, участия в соборе, как уже было сказано, не приняла. Украинские СМИ, правда, сообщили о том, что у митрополита Симеона (Шостацкого), на соборе были при себе полтора десятка «верительных грамот» от архиереев УПЦ МП. Но эксперты сочли это лишь попыткой «замаскировать факт полного провала» и уверяют, что прошедший «собор» влечёт целый ряд катастроф для Вселенского патриархата, сообщил телеграмм-канал «Церквач».

«Судя по отзывам, многие в РПЦ и даже за её пределами уверены, что избрание Епифания при пожизненном регентстве «почётного патриарха» Денисенко — это катастрофа для Вселенского Патриархата, пробивание дна и глупость от начала и до конца», — говорится в сообщении канала.

«Три тысячи приходов под управлением Фанара, из которых большая часть не отчисляет никаких взносов — вот это катастрофа. У одного митрополита Ювеналия (Пояркова) в Московской области паствы до сегодняшнего дня было больше, чем у всей Константинопольской Церкви, — продолжают эксперты телеграмм-канала — Теперь Фанар закрепил за собой право на несколько миллионов человек украинской диаспоры плюс ставропигии в самой Украине. Патриарх Варфоломей на Рождество выпишет молодому киевскому митрополиту томос и пойдёт считать прибыль».

С тем, что в итоге всех произошедших событий Фанар изрядно прирос приходами, согласен и Александр Асафов.

«У Константинополя, в отличие от Порошенко, задача в определённой степени выполнена. Вообще это очень небольшая церковь, несмотря на название — Вселенская. Она обладает самым маленьким количеством приходов. В основном это Америка, Канада, Австралия, Греция и Стамбул. Всего у них было примерно 3200 приходов (оценки разные). А вот таким интересным жестом они получили ещё 12 500 приходов на Украине — это приходы раскольничьих церквей. Константинополь, таким образом, получает имущество, деньги и разнообразные преференции», — сказал политолог.

Константинополь получает доход и преференции, а Украина — разброд и шатание.

«Вместо уврачевания раскола на Украине Фанар его обострил и забетонировал, — пишет «Церквач» — Теперь страна практически обречена на жёсткий религиозный конфликт, в котором ПЦвУ будет поддерживать киевский режим, а УПЦ МП ждут тяжёлые времена. Даст Бог, это позволит Церкви очиститься от множества приобретённых за последние десятилетия пороков».

Похоже, что двух мнений здесь быть не может. Александр Асафов также убеждён в том, что впереди у православных Украины — худые времена.

«Что будет дальше? Мы увидим захваты храмов, так, как это было вчера в Винницком соборе; мы увидим насильственную передачу церквей, храмов и монастырей в юрисдикцию раскольников — это делается одним росчерком пера, поскольку большинство церковных сооружений на Украине принадлежат государству. Начнётся захват храмов, поскольку УПЦ МП по новым украинским законам не очень-то и существует — есть новая церковь, куда представители канонической церкви войти не пожелали. Раскол церквей закреплён. Из канонической церкви попытаются переманить священство. Внутри страны всё будет плохо. За наших православных братьев на территории Украины нам остаётся только молиться», — считает Асафов.

Реакция православного мира

Представителей других поместных православных церквей с большой осторожностью трактуют всё происходящее в Киеве. Реакция московского патриархата предсказуема и понятна, но и весь прочий православный канонический мир не спешит с одобрением происходящего. Член Священного Синода Болгарской православной церкви, митрополит Видинский Даниил, усомнился в результатах собора.

«Собор в Украине неканоничен. Какой может быть результат от собора, который созван в противоречии с каноническим порядком и в котором участвуют лица, которые находятся вне Церкви?» — заявил архиерей в интервью для официального сайта Болгарской православной церкви, добавив, что происходящее ещё больше «углубит» разделение среди верующих на Украине.

Ранее News.ru сообщал о реакции Священного синода Сербской православной церкви. Епископ Новосадский и Бачский Ириней ещё 1 декабря выступил с осуждением Константинопольского патриархата., напрасно позволившего себе вмешательство в церковные дела на Украине. Епископ назвал этот поступок «самой большой ошибкой за всю историю существования Вселенского престола».

«Мы очень сожалеем, что Вселенский патриарх лично и Вселенский патриархат как целое сделали, по моему мнению и по мнению большинства наших богословов, самую большую ошибку во всей истории Вселенского престола», — привёл тогда слова Иренея Синодальный информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.

«Такие решения должны приниматься всеобщим собором, а не одной лишь волей Константинополя, — уверен Александр Асафов. — Все представители православных церквей прекрасно понимают, что теперь, если они признают эту новую структуру, то им придётся служить службу с еретиками, что недопустимо по канонам никоим образом. Признавать новую структуру они не будут спешить».

Что заставляет Порошенко постоянно подчеркивать близость к Фанару и свою роль в создании «новой» церкви на Украине, по просьбе News.ru объяснил политолог Александр Асафов.

«Порошенко выбрал церковь одним из важнейших пунктов своей предвыборной программы. Я полагаю, что он проявит упорство в этом вопросе и продолжит давить на священство канонической православной церкви. План Порошенко не завершён — результат на текущий момент не соответствует его ожиданиям. Ситуация в динамике. Но, хотя томос и будет выдан в январе, фактически цель не выполнена — будет лишь снята анафема с раскольников, причём не совсем по канонам церкви. Всё это лишь усугубляет раскол во всём православном мире».

Первая литургия новых раскольников

Пока весь православный мир недоумевает по поводу возникновения новой религиозной структуры в Киеве, избранный 15 декабря митрополит Епифаний (Думенко) уже провёл первую литургию в качестве главы единой Поместной автокефальной православной церкви Украины, передает «Радио Свобода» . Первое богослужение после принятых решений проходило в Киеве в Михайловском Златоверхом соборе (действующий православный монастырь — Ред.). Литургия началась 16 декабря в 10 часов по местному времени и длилась около двух часов. В церковь пришло порядка 200 человек — верующие и священнослужители.

Биография митрополита Епифания

О митрополите Епифании известно, что он родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Одесской области, далее жил в Черновицкой области. После школы поступил в Киевскую духовную семинарию УПЦ КП, и окончил её в 1999 году. Сразу же поступил в Киевскую духовную академию, которую окончил в 2003 году со степенью кандидата богословия за диссертацию «Формирование церковно-канонических сборников в Доникейский период и их характеристика». Епифаний работал личным секретарём митрополита Ровенского и Острожского Даниила (Чокалюка), который стал его духовным наставником. Занимался журналистикой и даже был принят в Национальный союз журналистов Украины. В январе 2008 года предстоятелем УПЦ КП Филаретом (Денисенко) рукоположен во иеродиакона, а 20 января 2008 года — в сан иеромонаха; в марте того же года стал уже архимандритом и в том же месяце был назначен наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря Киева. В мае 2008 года был назначен управляющим делами Киевской патриархии. В январе 2012 года возведен в сан архиепископа, стал постоянным членом Синода УПЦ КП. В июне 2013 года возведен в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и назначен патриаршим наместником. 15 декабря на «объединительном соборе» в Киеве избран предстоятелем «новой украинской церкви».

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