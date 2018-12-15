Минобороны ФРГ купит новый Airbus из-за поломки лайнера Меркель

Министерство обороны ФРГ намерено купить новый самолёт Airbus в связи с поломкой лайнера канцлера Ангелы Меркель, сообщает Bild

«Было досадно, что канцлер опоздала на саммит G20. Чтобы подобное не повторилось, мы увеличим численность экипажей и изучим вопрос покупки одного или двух новых дальнемагистральных самолётов», — сказала министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

По информации издания, рассматривается возможность приобретения лайнера A330 или A350. Один такой самолёт стоит от €200 млн В конце ноября Меркель пришлось прервать полёт в Аргентину на саммит G20 из-за неполадки в самолёте.