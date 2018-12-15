Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны ФРГ купит новый Airbus из-за поломки лайнера Меркель 

RT на русском + ещё 8 10 часов назад
Фото: Reuters
Министерство обороны ФРГ намерено купить новый самолёт Airbus в связи с поломкой лайнера канцлера Ангелы Меркель, сообщает Bild.
«Было досадно, что канцлер опоздала на саммит G20. Чтобы подобное не повторилось, мы увеличим численность экипажей и изучим вопрос покупки одного или двух новых дальнемагистральных самолётов», — сказала министр обороны Урсула фон дер Ляйен.
По информации издания, рассматривается возможность приобретения лайнера A330 или A350. Один такой самолёт стоит от €200 млн  В конце ноября Меркель пришлось прервать полёт в Аргентину на саммит G20 из-за неполадки в самолёте.
RT на русском: последние новости
Полицейские из Солсбери рассказали, как оказывали первую помощь Скрипалям Религиовед прокомментировал избрание главы «новой церкви» на Украине Журналистка RT France ранена в лицо на акции протеста «жёлтых жилетов»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тимошенко заявила о «переломном событии» на Украине523
Названа дата вручения Украине томоса об автокефалии
Путин пообещал разобраться с «Цирком дю Солей»218
Стало известно название новой церкви на Украине196
Москвичей экстренно предупредили о тумане и гололедице
Видео
03:11
Путин рассказал о данном Кобзону обещании
Общество
06:51
США решили поиграть с Шойгу в «молчанку»
Армия Статьи
03:05
Порошенко обратился к «объединительному собору»
Украина В мире
01:04
Сегодня в Москву придет арктический холод
Погода Новости Москвы
00:45
Отравленных Скрипалей нашли одеревенелыми в Солсбери
В мире
00:46
Автор роликов с фото Цеповяза выложил новое видео
Происшествия
11:38
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко
В мире Статьи
03:37
«Желтые жилеты» прорвали кордон полиции под «Марсельзу»
В мире Европа
00:10
На Украине разбился истребитель Су-27
Происшествия
Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение