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Митрополит Агапит рассказал, как его обманом увезли в Киев 

Вести.Ru + ещё 38 15 декабря 2018
Фото: patriarchia.ru
Митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит рассказал, как его обманным путем привезли в Киев и предложили встретиться с руководством Службы безопасности Украины (СБУ). По словам митрополита, предлогом для поездки из Черновицкой области в Киев стала встреча с митрополитом Винницким и Барским Симеоном.
Как сообщается на сайте Украинской православной церкви, утром 14 декабря сотрудник СБУ, представившийся Дмитрием, предложил митрополиту Агапиту срочно выехать в Киев на встречу с митрополитом Винницким и Барским Симеоном. Телефонный звонок Симеону подтвердил его желание поговорить с Агапитом. Однако по приезде в Киев Агапита поселили в отеле и предложили встретиться с руководством СБУ. Митрополиту удалось связаться с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, который помог ему избежать дальнейшего давления СБУ и перевез Агапита из отеля в Свято-Успенской собор Киево-Печерской Лавры.
Митрополит Агапит еще раз подчеркнул, что не собирается принимать участие в так называемом "объединительном соборе". Депутат Рады Вадим Новинский считает, что СБУ путем угроз и допросов пытается заставить архиереев Украинской православной церкви (УПЦ) принять участие в соборе. В такой же сложной ситуации сейчас находятся и другие митрополиты УПЦ, которых так же могут привезти в Киев, чтобы заставить принять участие в объединительном соборе, который назначен на 15 декабря.
Деркач обратился к сотрудникам СБУ с призывом прекратить противоправные действия против УПЦ и ее епископов.
"Объединительный собор", инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем, пройдет в субботу в Софийском соборе Киева. Собор должен избрать предстоятеля "новой церкви" на Украине и принять ее устав, проект которого уже подготовлен в Константинополе. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической Церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом.
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