«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко

В Верховной раде назвали Порошенко «загнанной в угол крысой»

Президент Украины Петр Порошенко, который не смог пролоббировать перед Верховной радой введение двухмесячного военного положения для отмены выборов, попал в «политический капкан» и попытается удержаться за свое кресло любыми способами. Об этом предупредил украинский нардеп Евгений Мураев.

«Нет ничего опаснее крысы, загнанной в угол. Именно такая сейчас ситуация с президентом Украины, ему надо как-то из этого выходить — и без политических потерь», — заявил депутат в эфире украинского телеканала «Наш».

«Ситуация в Керченском проливе для меня… я понимаю, что это беда для наших моряков и, как всегда, солдаты являются разменной монетой», — сказал Мураев.

Он добавил, что в опасных провокациях для удовлетворения личных амбиций Порошенко участвуют не его дети, и даже не дети главы СБУ Александра Турчинова , а обычные моряки — простые украинцы, которых подвергают риску, чтобы «извлечь из этого политическую выгоду».

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что Порошенко «разыгрывает две партии» в преддверии выборов. По словам члена Совета Федерации, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заранее предупреждала, что Порошенко может пойти на военную эскалацию для отмены выборов.

«Сегодня возможен как этот, так и другой сценарий: массированная фальсификация для «демократической победы» в условиях предвоенной информационной лихорадки. Он (Порошенко — «Газета.Ru») разыгрывает обе партии», — отметил российский парламентарий.

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В этой связи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Киев может устроить военную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы выйти к границе с Россией, передает НСН.

Она пояснила, что с помощью таких шагов Киев намерен поднять катастрофически низкий рейтинг Петра Порошенко перед намеченными на 31 марта выборами главы государства или вовсе отменить заведомо провальное для нынешней власти голосование.

«По замыслу киевских стратегов, резкое обострение на Донбассе нужно Порошенко, чтобы попытаться удержать свои рейтинги накануне выборов. Резкое обострение на Донбассе даст Порошенко повод для продления военного положения и отмены президентских выборов», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что рейтинг Порошенко остается достаточно невысоким по сравнению с другими потенциальными кандидатами на пост главы государства. Подавляющее большинство украинцев не хотят голосовать за него на выборах в марте следующего года — об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Исследователи выяснили, что за Порошенко готовы отдать свои голоса только 6,5% избирателей, то есть 11,6% украинцев, которые уже определились со своим выбором. Как и прежде,

рейтинг возглавляет лидер партии «Батькивщина», бывшая председатель правительства Украины Юлия Тимошенко, которую поддерживают 11,9% жителей страны (21,2%).

При этом 27,6% участников опроса пока не определились со своим выбором, 9,3% не пойдут голосовать, а 4,7% украинцев не хотят поддерживать ни одного из кандидатов и намерены голосовать против всех. Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года, если не будет продлено военное положение, введенное с 26 ноября сроком на 30 дней.