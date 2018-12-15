Президент Украины Пётр Порошенко назвал «чудом» создание «Украинской автокефальной церкви».
Он назвал уникальной УПЦ, потому что там нет президента Владимира Путина и патриарха Кирилла.
«Объединённая и независимая украинская православная церковь — церковь без Путина. Эта церковь без Кирилла Это церковь без молитвы за российскую власть и Российскую армию, которая убивает украинцев. Но это церковь с Богом и Украиной!», — написал Пётр Порошенко в своём аккаунте в Twitter.
Порошенко отметил, что «чудо» стало возможным благодаря прочной позиции Вселенского Патриарха Бартоломео, нашей церкви Константинополя-матери.
Как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко объявил о создании «украинской автокефальной церкви». На так называемом объединительном соборе украинский лидер заявил, что 15 декабря войдёт в историю Украины.