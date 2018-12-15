Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко назвал «чудом» церковь без Путина и Кирилла 

News.ru + ещё 25 52 минуты назад
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Украины Пётр Порошенко назвал «чудом» создание «Украинской автокефальной церкви».
Он назвал уникальной УПЦ, потому что там нет президента Владимира Путина и патриарха Кирилла.
«Объединённая и независимая украинская православная церковь — церковь без Путина. Эта церковь без Кирилла Это церковь без молитвы за российскую власть и Российскую армию, которая убивает украинцев. Но это церковь с Богом и Украиной!», — написал Пётр Порошенко в своём аккаунте в Twitter.
Порошенко отметил, что «чудо» стало возможным благодаря прочной позиции Вселенского Патриарха Бартоломео, нашей церкви Константинополя-матери.
Как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко объявил о создании «украинской автокефальной церкви». На так называемом объединительном соборе украинский лидер заявил, что 15 декабря войдёт в историю Украины.
News.ru: последние новости
США планируют лишить Россию армии и флота Хакеры опубликовали новые данные об Integrity Initiative Киев обвинил Евросоюз в обмане Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев выбрал главу «новой украинской церкви»402
Главная реформа Обамы признана неконституционной9
Порошенко уселся в президиуме «объединительного собора»79
Косово бросило вызов НАТО38
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко552
Видео
03:11
Путин рассказал о данном Кобзону обещании
Общество
06:51
США решили поиграть с Шойгу в «молчанку»
Армия Статьи
03:05
Порошенко обратился к «объединительному собору»
Украина В мире
01:04
Сегодня в Москву придет арктический холод
Погода Новости Москвы
00:45
Отравленных Скрипалей нашли одеревенелыми в Солсбери
В мире
00:46
Автор роликов с фотографиями Цеповяза выложил новое видео
Происшествия
11:38
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко
В мире Статьи
03:37
«Желтые жилеты» прорвали кордон полиции под «Марсельзу»
В мире Европа
00:10
На Украине разбился истребитель Су-27
Происшествия
Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение