Порошенко назвал «чудом» церковь без Путина и Кирилла

Он назвал уникальной УПЦ, потому что там нет президента Владимира Путина и патриарха Кирилла.

«Объединённая и независимая украинская православная церковь — церковь без Путина. Эта церковь без Кирилла Это церковь без молитвы за российскую власть и Российскую армию, которая убивает украинцев. Но это церковь с Богом и Украиной!», — написал Пётр Порошенко в своём аккаунте в Twitter.

Порошенко отметил, что «чудо» стало возможным благодаря прочной позиции Вселенского Патриарха Бартоломео, нашей церкви Константинополя-матери.

Как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко объявил о создании «украинской автокефальной церкви». На так называемом объединительном соборе украинский лидер заявил, что 15 декабря войдёт в историю Украины.