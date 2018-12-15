Марин Ле Пен оценила участие радикалов в протестах во Франции

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала участие радикалов и правонарушителей в протестах «жёлтых жилетов» во Франции.

Как она отметила на своей странице в Twitter, подобные личности являются «приспешниками власти», цель которых отвлечь внимание людей от требований протестующих.

«Ультра-радикальные хулиганы и мародёры в пригородах являются объективными приспешниками власти, которая отвлекает внимание от требований «жёлтых жилетов» для того, чтобы сконцентрироваться на разговорах о «безопасности», — написала она.

Ранее сообщалось, что почти 70 тыс. полицейских мобилизованы по всей Франции для охраны правопорядка во время протестов 15 декабря.

8 декабря президент США Дональд Трамп оценил происходящие беспорядки во Франции.