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Марин Ле Пен оценила участие радикалов в протестах во Франции 

RT на русском + ещё 2 4 часа назад
Фото: Reuters
Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала участие радикалов и правонарушителей в протестах «жёлтых жилетов» во Франции.
Как она отметила на своей странице в Twitter, подобные личности являются «приспешниками власти», цель которых отвлечь внимание людей от требований протестующих.
«Ультра-радикальные хулиганы и мародёры в пригородах являются объективными приспешниками власти, которая отвлекает внимание от требований «жёлтых жилетов» для того, чтобы сконцентрироваться на разговорах о «безопасности», — написала она.
Ранее сообщалось, что почти 70 тыс. полицейских мобилизованы по всей Франции для охраны правопорядка во время протестов 15 декабря.
8 декабря президент США Дональд Трамп оценил происходящие беспорядки во Франции.
Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал слова американского лидера.
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