Обозреватель The Hill: США отказались от Арктики ради борьбы с мигрантами

После того, как американский президент Дональд Трамп потребовал выделить пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, о планах по увеличению присутствия США в Арктике можно забыть, такое мнение высказал обозреватель The Hill Рафаэль Бернал.

Ранее законопроект об ассигнованиях в области внутренней безопасности предполагал постройку нового ледокола для американской армии, на что планировалось выделить 750 миллионов долларов, однако данный пункт был исключен из документа по инициативе некоторых законодателей, отмечает автор.

С учетом того, что бюджетные средства США тратятся на другие цели, Вашингтон не сможет расширить свое присутствие в Арктике, констатирует Бернал.

Автор отмечает, что благодаря уменьшению толщины ледяного покрова в арктическом регионе появляются возможности разрабатывать месторождения и "открывать новые торговые морские пути". При этом сейчас у России есть сорок ледоколов, а у США — лишь два, причем один из них относится к среднему классу, а срок полезного использования тяжелого ледокола Polar Star, базирующегося в Антарктике, истек 12 лет назад, напоминает Бернал.

Как напоминает обозреватель, ранее командующий Береговой охраной США Карл Шульц признавал, что если Вашингтон не будет контролировать ситуацию в Арктике сегодня, то завтра контроль над ней получат соперники Соединенных Штатов.

Однако Трамп не придает значения недовольству политиков и военных США и "поддерживает принятие новой версии законопроекта, согласно которой бюджетные средства в размере пяти миллиардов долларов пойдут на строительство стены на юго-западе страны", заключает Бернал.

По оценкам экспертов, арктические недра содержат порядка десяти миллиардов тонн нефти (около 83 миллиардов баррелей) и примерно 1550 триллионов кубометров природного газа. Помимо углеводородов, Арктика богата платиновыми и редкоземельными металлами, медно-никелевыми рудами, танталом, ниобием, золотом и алмазами. При этом подчеркивается, что изученность арктического шельфа крайне неравномерна, поэтому там могут быть открыты десятки новых месторождений твердых полезных ископаемых.