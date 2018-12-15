СМИ: прокуратура просит суд позволить Бутиной дать показания по другому делу

Американская прокуратура попросила Федеральный окружной суд Вашингтона позволить россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу и предоставить возможность втайне вывозить ее с территории тюрьмы. Как сообщило интернет-издание The Daily Beast, это непубличное прошение прокуратуры было приобщено к делу Бутиной в пятницу, однако по ошибке стало доступно в базе данных суда на короткое время, за которое издание успело с ним ознакомиться.

"Хотя общественности известно, что Бутина согласилась на сотрудничество, детали о ее перемещении из тюрьмы и обратно неизвестны. Раскрытие этой информации представляет угрозу для подсудимой и для общества. При раскрытии эта информация может быть использована некоторыми физическими и юридическими лицами, которые могут попытаться запугать или нанести вред подсудимой, чтобы помешать ее дальнейшему сотрудничеству с правоохранителями", — приводит издание выдержу из документа.

В материалах не уточняется, о каком именно уголовном расследовании идет речь. "Ходатайство, в котором обсуждается уголовное расследование и вопросы, возникающие между сторонами, не должны появляться в публичном доступе", — подчеркивается в документе.