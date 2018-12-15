Полицейские из Солсбери описали одеревеневшего Скрипаля

Полицейские Алекс Коллинс и Трейси Холлоуэй, оказавшие первую помощь Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, рассказали подробности того дня, когда обнаружили их. Констебль и сержант поделились воспоминаниями с газетой The Guardian

По словам стражей порядка, их дежурство началось за час с четвертью до того, как в полицию поступило сообщение о пожилом мужчине и молодой женщине, которым стало плохо на улице. Наряд прибыл на место за две минуты, и состояние пострадавших сразу показалось сотрудникам правоохранительных органов странным.

Коллинс отметил, что женщина (Юлия) лежала на земле на боку. Прохожий, оказавшийся врачом, оказывал ей помощь, освобождая дыхательные пути.

«Мужчина (Скрипаль) сидел на скамейке неподвижный, в кататоническом ступоре, глядя куда-то в пространство. Он дышал, но ни на что не отзывался. Нашей первой мыслью было: это наркотики», — пояснил констебль.

Холлоуэй добавила, что Скрипаль сохранял ту же позу, когда медики пытались погрузить его на носилки. Он, по ее словам, застыл в сидячем положении и не мог пошевелиться и изменить положение.

Коллинс рассказал, что осмотрел Скрипалей в перчатках, а Холлоуэй без всякой защиты обыскала их, чтобы установить личности. Найденные вещи озадачили полицейских. «Мы заглянули в их кошельки, пытаясь найти паспорта. Был телефон с русскоязычным интерфейсом. Имена незнакомые. Это было странно. Это было неправильно. Это было не совсем нормально», — вспоминает сержант.

Стражи порядка приказали прохожим отойти и вызвали медиков и наряд пожарных с костюмами химзащиты.