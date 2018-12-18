Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенат США изучает «российское вмешательство» по интернет-мемам 

Вести.Ru + ещё 28 38 минут назад
Сенат США раскритиковал действия IT-компаний из Кремниевой долины. По мнению законодателей, те почти ничего не сделали, чтобы помочь в расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года.
Однако целых два отчета об этом расследовании сенатский комитет по разведке опубликовал в понедельник, 17 декабря. Это более 150 страниц интернет-мемов, которые, предположительно, повлияли на мнение американских избирателей в пользу Дональда Трампа.
В сенате подчеркнули, что эти отчеты подготовлены сторонними организациями и пообещали опубликовать собственную работу с оценкой российского влияния на выборы, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru: последние новости
Провокаторы сорвали заседание суда по делу о гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе Эдуард Басурин назвал дату наступления Киева на ДНР Мэй назвала дату голосования по Brexit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские Ка-52 назвали убийцами украинских С-300156
Скандал с Венедиктовым и другие события дня21
У России нашли климатическое оружие237
В РФ станет больше безработных1
В РФ «доведут до ума» наказание за репосты9
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
04:12
Выживут ли «Соединенные штаты Европы»
Европа В мире
00:21
США озвучили планы на Черное море
В мире Армия
00:58
Лавров допустил передачу Курил Японии
Политика
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
01:11
Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова
Общество
00:41
США начнут новые поставки оружия Украине
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение