Юнкер швырнул на пол документы на саммите в Брюсселе

Поднявшись на сцену, где стояли трибуны для выступлений, глава ЕК положил на одну из них пачку документов. Затем он переложил часть бумаг в сторону, а оставшиеся швырнул на пол рядом с собой.

На это обратил внимание стоявший рядом глава Евросовета Дональд Туск . Свой жест Юнкер никак не пояснил.

Несколькими часами ранее он отличился необычным приветствием гостей саммита, потрепав за волосы чиновницу на входе в штаб-квартиру ЕС, писал News.ru.

Главы государств и правительств ЕС обсуждали на двухдневном саммите долгосрочный бюджет ЕС, единый рынок, миграцию, внешние связи и Brexit.