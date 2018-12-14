Юнкер швырнул на пол документы на саммите в Брюсселе 

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в штаб-квартире ЕС резко бросил на пол пачку документов. Это произошло перед началом пресс-конференции по итогу саммита лидеров Евросоюза.
Поднявшись на сцену, где стояли трибуны для выступлений, глава ЕК положил на одну из них пачку документов. Затем он переложил часть бумаг в сторону, а оставшиеся швырнул на пол рядом с собой.
На это обратил внимание стоявший рядом глава Евросовета Дональд Туск. Свой жест Юнкер никак не пояснил.
Несколькими часами ранее он отличился необычным приветствием гостей саммита, потрепав за волосы чиновницу на входе в штаб-квартиру ЕС, писал News.ru.
Главы государств и правительств ЕС обсуждали на двухдневном саммите долгосрочный бюджет ЕС, единый рынок, миграцию, внешние связи и Brexit.