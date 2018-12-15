Раскрыты планы Британии о диверсиях в Крыму

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Хакеры раскрыли планы Британии о диверсиях в Крыму 

ТК «Звезда» + ещё 11 1 час назад
Директор «Института государственного правления» Кристофер Доннелли предлагал «заминировать Севастопольскую бухту».
Хакеры из Anonymous опубликовали на сайте cyberguerrilla.org документы о финансирующем проект Integrity Initiative «Институте государственного правления».
В документе, который носит название «Предложения Доннелли по Крыму» от 2014 года описан комплекс «военных мер», которые, по мнению руководителя института, нужно было предпринять после того, как полуостров вернулся в состав Российской Федерации.
В частности, в документах сказано, что директор организации Кристофер Доннелли предлагал «заминировать Севастопольскую бухту».
Ранее сообщалось, что хакеры Anonymous опубликовали в Сети внутренние документы программы Integrity Initiative, которую запустило правительство Британии, предположительно, в 2015 году. Данная программа была заявлена как часть мер по борьбе с «гибридными действиями» и «российской пропагандой», к которым якобы прибегает РФ.
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