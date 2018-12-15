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ЕС пригласил Россию и Украину на переговоры по газу 

360tv.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Москву и Киев ждут в Брюсселе на переговоры по газовому вопросу, сообщило РИА «Новости». По его словам, в январе должны состояться раунд трехсторонней встречи по газу на политическом уровне.
«Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне», — написал он в Twitter.
Еврокомиссар также хочет, чтобы в переговорах приняли участие и представители коммерческих корпораций.
О том, что эти переговоры состоятся ранее сообщал глава Министерства энергетики России Александр Новак. Он уточнил, что представитель стран встретятся во второй половине января 2019 года после переговоров на уровне экспертов.
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