ЕС пригласил Россию и Украину на переговоры по газу 

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Москву и Киев ждут в Брюсселе на переговоры по газовому вопросу, сообщило РИА «Новости». По его словам, в январе должны состояться раунд трехсторонней встречи по газу на политическом уровне.
«Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне», — написал он в Twitter.
Have invited #Ukraine and #Russia to Brussels for the next round of #TrilateralGasTalks at a political level in January. Expect that commercial entities will also attend. Important to build on the positive momentum created in July. pic.twitter.com/8D2wGuvfP6— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 14 декабря 2018 г.
Еврокомиссар также хочет, чтобы в переговорах приняли участие и представители коммерческих корпораций.
О том, что эти переговоры состоятся ранее сообщал глава Министерства энергетики России Александр Новак. Он уточнил, что представитель стран встретятся во второй половине января 2019 года после переговоров на уровне экспертов.