Странное поведение Жан-Клода Юнкера сняли на видео

На кадрах видео, размещенного на YouTube, можно увидеть, как Юнкер взъерошил волосы одной из своих сотрудниц, чем вызвал удивление окружающих. Далее президент ЕК сделал вид, что ему холодно, а затем, здороваясь с другой сотрудницей, погладил ее по руке.

Позже перед началом пресс-конференции на саммите Юнкер резко бросил на пол пачку документов, никак не пояснив при этом своих действий.