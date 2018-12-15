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Странное поведение Жан-Клода Юнкера сняли на видео 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметился странным поведением во время второго дня саммита лидеров ЕС в пятницу 14 декабря.
На кадрах видео, размещенного на YouTube, можно увидеть, как Юнкер взъерошил волосы одной из своих сотрудниц, чем вызвал удивление окружающих. Далее президент ЕК сделал вид, что ему холодно, а затем, здороваясь с другой сотрудницей, погладил ее по руке.
Позже перед началом пресс-конференции на саммите Юнкер резко бросил на пол пачку документов, никак не пояснив при этом своих действий.
Глава ЕК известен тем, что любит пошутить на пресс-конференциях. В начале октября Юнкер начал одно из выступлений в Брюсселе с передразнивания танцевальных движений британского премьер-министра Терезы Мэй.
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