Сербия потребовала провести срочное заседание Совбеза ООН

Сербия направила запрос на проведение срочного заседания Совбеза ООН в связи с формированием косовско-албанскими властями армии самопровозглашенного Косово, заявил в пятницу в обращении к нации президент страны Александр Вучич.

"Так как мы установили, что всё, что они, и те, кто спонсирует такое их поведение, сделали, противоречит духу диалога, и даже их внутренним нелегальным правилам, и ставит под угрозу мир и безопасность во всем регионе западных Балкан, Сербия направила запрос о проведении срочного заседания Совбеза ООН", — заявил Вучич.

"Я готов как президент лично в нем участвовать и уверен, что эти мировые великие силы, которые признали независимость Косово, не лишат возможности малую Сербию изложить факты нарушения права на западных Балканах и сообщить, какую опасность и риск для сохранения мира они создали своими решениями", — отметил президент Сербии.

Он также поблагодарил руководство России за сигнал поддержки, который получил в пятницу из Москвы.