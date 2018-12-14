Сербия потребовала провести срочное заседание Совбеза ООН 

Сербия направила запрос на проведение срочного заседания Совбеза ООН в связи с формированием косовско-албанскими властями армии самопровозглашенного Косово, заявил в пятницу в обращении к нации президент страны Александр Вучич.
"Так как мы установили, что всё, что они, и те, кто спонсирует такое их поведение, сделали, противоречит духу диалога, и даже их внутренним нелегальным правилам, и ставит под угрозу мир и безопасность во всем регионе западных Балкан, Сербия направила запрос о проведении срочного заседания Совбеза ООН", — заявил Вучич.
"Я готов как президент лично в нем участвовать и уверен, что эти мировые великие силы, которые признали независимость Косово, не лишат возможности малую Сербию изложить факты нарушения права на западных Балканах и сообщить, какую опасность и риск для сохранения мира они создали своими решениями", — отметил президент Сербии.
Он также поблагодарил руководство России за сигнал поддержки, который получил в пятницу из Москвы.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики утвердили в пятницу пакет законопроектов о трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) в полноценную армию. Планируется, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов. Правительство Сербии осудило военную инициативу Приштины, глава МИД Ивица Дачич сообщил, что Белград потребует созыва Совета безопасности ООН.