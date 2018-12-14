Меркель объяснила решение ЕС по антироссийским санкциям

Участники саммита Европейского союза (ЕС) пришли к выводу, что сегодня нет условий для отмены санкций против России

"Мы обсудили тему России и Украины и констатировали, что нет никаких условий для того, чтобы отменить или облегчить санкции. Мы еще раз дали четко понять, что нужно гарантировать свободное передвижение судов в Азовском море", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи на высшем уровне стран ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Ранее саммит стран ЕС принял решение продлить на 6 месяцев секторальные экономические санкции в отношении России.

ЕС ввел санкции в 2014 году на фоне событий на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Были также приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве. Ввели запрет на въезд в ЕС для российских должностных лиц, заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.