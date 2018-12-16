В Грузии готовят протесты во время инаугурации

Грузинская оппозиция готовит акции протеста в день инаугурации нового президента. Саломе Зурабишвили примет присягу во Дворце Ираклия II в Телави , столице Кахетии . Церемония начнется в 15:00 по местному времени и продлится меньше часа.

Объединение «Сила в единстве», которое возглавляет бывшая правящая партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили , планирует провести акцию протеста в Телави, несмотря на отказ мэрии предоставить им место в центре города. Сторонники экс-президента считают необоснованным аргумент о том, что демонстрация может помешать инаугурации. Оппозиционеры не признают поражение своего кандидата Григола Вашадзе на президентских выборах.

Власти, в свою очередь, заявляют о готовности предотвратить провокации. Смогут ли сторонники Саакашвили вывести народ на улицы?

Гела Васадзе грузинский политолог «Власть сделала все, чтобы от протестов уйти, но протесты идут за ними. Решили сделать инаугурацию в Телави. Соответственно, протесты перемещаются туда. Массовыми они не будут хотя бы потому, что Телави — это небольшой городок, привезти туда много людей не представляется возможным. Протесты носят чисто символический характер: это конкретная демонстрация того, что мы не согласны, у нас украли победу. Власти относятся абсолютно спокойно».

С тем, что акция оппозиции вряд ли будет массовой, согласен председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия:

Гия Нодия председатель Кавказского института мира, демократии и развития «Я не думаю, что она будет очень большой, но, конечно, будет более или менее внушительной. Объявленная цель — это достижение досрочных парламентских выборов, хотя я не думаю, что эта цель будет достигнута. Я не думаю, что это выльется во что-то такое. Организаторы подчеркивают, что будут использовать чисто конституционные методы. И я думаю, нет такой ситуации, которая подсказывала бы, что возможны какие-то серьезные эксцессы. Во всяком случае, я не думаю, что оппозиция заинтересована в том, чтобы это во что-то вылилось. Риторика власти такая, что „Единое национальное движение“ готовится к каким-то беспорядкам. Но я не думаю, что они сами верят в это, но им выгодно говорить это для дискредитации „Единого национального движения“ как дестабилизирующей силы».