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В Германии узаконили новый тип пола человека 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 59 минут назад
Фото: Reuters
Жители Германии смогут указывать не только мужской и женский, но «различный» пол при внесении информации в базу данных свидетельств о рождении, соответствующее решение принял бундестаг.
Парламент Германии принял поправки к законодательству о записи актов гражданского состояния. Ранее существовали лишь три варианта обозначения пола: «мужской», «женский» или «данные отсутствуют». Теперь появился вариант «различный», сообщает Deutsche Welle.
Поправки приняты для защиты интерсексуалов, тело которых имеет и мужские, и женские половые признаки.
«Если при рождении ребенок не может быть приписан ни к мужскому, ни к женскому полу, и дальнейшее половое развитие также не позволит однозначно определить мужской или женский пол, то запись в акте регистрации о рождении может быть изменена задним числом», — сообщает издание.
Это возможно и в случаях, когда при рождении ребенка был выбран неверный пол. А при наличии медицинского заключения можно будет задним числом изменить и имя человека
Нововведение раскритиковали «зеленые», левые и объединение ЛГБТ, которое считает, что изменение имени и правовой половой принадлежности должно происходить по требованию заявителя в орган ЗАГСа.
«Унизительные освидетельствования и патологизация должны быть отменены», — заявили в объединении.
Напомним, закон о закреплении третьего — «интерсексуального» — пола в книгах записи актов гражданского состояния правительство Германии приняло в августе.
В октябре мэр Нью-Йорка Билла де Блазио подписал законопроект, который вводит в свидетельства о рождении третий пол — «X». В июне Конституционный суд Австрии постановил, что люди должны получить возможность обозначать себя в официальных документах не только как мужчина или женщина.
Кроме того, «третий пол» официально существует в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.
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