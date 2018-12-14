Суд заставил британца ампутировать ногу

Великобритании суд разрешил ампутировать больную ногу пациенту больницы вопреки его желанию. Об этом сообщает издание The Independent.

Мужчина страдает от гангрены и отказывается от хирургической операции, несмотря на угрозу своей жизни и здоровью. Британские законы запрещают оказывать медицинскую помощь без согласия пациента, поэтому врачи не могли продолжать лечение.

Руководство больницы обратилось в суд. Судья, рассматривавший дело, пришел к выводу, что пациент не обладает необходимыми умственными способностями, чтобы решать, как именно его следует лечить. Он позволил ампутировать мужчине ногу, даже если для этого ему придется дать седативные препараты или держать его силой.

По закону, британские врачи могут лечить без разрешения только в тех случаях, когда добиться от пациента информированного и добровольного согласия по той или иной причине невозможно — например, из-за деменции или алкогольного и наркотического опьянения.