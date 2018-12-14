Раскол в январе: УПЦ получит автокефалию

Пресс-секретарь неканонического Киевского патриархата архиепископ Евстратий заявил, что «новая церковь» на Украине получит томос об автокефалии 6 января будущего года. Патриарх Варфоломей лично вручит соответствующий документ предстоятелю новой религиозной структуры. Пока неизвестно, кто именно станет главой «новой церкви», его выберут 15 декабря в ходе Объединительного собора, в котором уже отказалась участвовать каноническая УПЦ Московского патриархата.

Неканоническая украинская православная церковь получит томос об автокефалии 6 января 2019 года, заявил спикер неканонического Киевского патриархата архиепископ Евстратий. По его словам, томос предстоятелю «новой церкви» Украины намерен передать лично патриарх Варфоломей в Константинополе после совместной литургии.

Преддстоятеля «объединенный церкви» выберут на так называемом Объединительном соборе, который состоится 15 декабря в Киеве. Будущую поместную церковь на Украине возглавит не патриарх, а митрополит.

Архиепископ Евстратий рассказал, что каждый иерарх УПЦ Киевского патриархата возьмет с собой одного клирика и одного монаха или мирянина на собор. Сначала все участники определят трех главных претендентов на пост предстоятеля, а потом архиереи выберут из этой тройки одного в ходе тайного голосования.

При этом украинские СМИ сообщают, что наиболее вероятным претендентом на этот пост является митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Также СМИ сообщали, что после получения томоса на Украине могут перенести празднование рождества с 7 января на 25 декабря.

Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин пояснил, как именно отразятся подобные изменения на жизни церкви и простых прихожан.

«Для верующих, которые привыкли связывать праздники с юлианским календарем перенос Рождества на 25 декабря станет ударом. Это только первый звоночек перестройки всей церкви.

Затем постепенно они могут поменять церковнославянский язык в несении службы на украинскую мову. То, что теперь там будет митрополит, а не патриарх, это тоже звоночек тому, что систему равноправных автокефальных церквей они хотят поменять на систему папства. Константинопольский патриарх Варфоломей постепенно пытается урезать права других церквей, особенно тех, которые были созданы недавно. Он считает, что создает новую церковь и принуждает другие церкви к участию в международных мероприятиях, лишает их права самостоятельно канонизировать святых, принимать кадровые решения. Это делается для того, чтобы западные политические элиты могли управлять всем православием через него», — сказал он.

По словам Чаплина, люди, несогласные с предоставлением автокефалии «объединенной церкви», должны сейчас «более активно выражать свою позицию, писать свои мнения в социальных сетях». При этом дальнейшее развитие событий зависит от того, кто будет контролировать ситуацию после Объединительного собора, отмечает протоиерей.

«Как сложится ситуация, сейчас предсказать трудно. Все будет зависеть от того, как пройдет собор 15 декабря, который я считаю волчьим. То ли ситуацию будет контролировать Фанар, тогда сторонники предстоятеля неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета Денисенко могут просто уйти, и делать свои попытки примирения. То ли владеть ситуацией будет Филарет Денисенко, и тогда Фанар может наложить право вето», — приводит слова Чаплина «МК».

Ранее 13 декабря глава неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) наградил орденом Андрея Первозванного бывшего замдиректора Центрального разведывательного управления ( ЦРУ ) США Джека Девайна. Священнослужитель поблагодарил американца за помощь в создании новой поместной церкви на Украине. Ветеран ЦРУ, в свою очередь, отметил восхищен уровнем поддержки среди украинцев идеи получения томоса об автокефалии.

В частности, она прямо обвинила американского посла по особым поручениям Сэмуэла Браунбека во вмешательстве в религиозную жизнь Украины. Своими действиями он пытается попытка духовно разделить народы России и Украины.

«Он насаждает чуждую миллионам верующих автокефалию, всячески поощряя раскольнические шаги Порошенко и Константинопольского патриархата», — сказал представитель ведомства.

Констатинопольский патриархат принял решение о предоставлении автокефалии неканонической церкви на Украине осенью нынешнего года. В ноябре Константинополь отменил указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии, а также снял анафему с глав двух неканонических церквей в Киеве. В РПЦ резко осудили решение Фанара, назвав подобные действия расколом православия, и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом.