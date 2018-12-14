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Депутат Рады объяснил, почему Евросоюз обманул Украину 

РИА Новости 1 час назад
Европейский союз при заключении торговых договоров обманул Киев, ограничив украинский экспорт и не дав стране создать конкурентоспособную промышленность, об этом заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала NEWSONE.
По мнению парламентария, Украина должна начать думать в первую очередь о своих экономических интересах.
"…Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год. Они не дают нам возможность создать высокотехнологичные отрасли, которые реально конкурировали бы с их машиностроением, с их производством вертолетов, локомотивов и так далее", — заявил Бондарь.
При этом он добавил, что ЕС вынуждает Украину закупать свои высокотехнологичные товары.
Ранее аналитики Всемирного банка пришли к выводу, что Украина не смогла воспользоваться выгодами от соглашения об ассоциации с ЕС. Согласно докладу специалистов, экономические выгоды, которые связаны с открытостью для торговли, до сих пор остаются для Киева весьма ограниченными, несмотря на стратегически важное географическое положение страны, крупнейшие в Европе площади плодородных земель, а также многочисленное население с высоким уровнем образования.
Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли.
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Комментарии22
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