Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС обратилась к РФ с требованием по задержанным украинским морякам 

Рамблер 1 час назад
Европейский совет потребовал немедленно освободить задержанных в Керченском проливе украинских военных моряков. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск в твиттере.
«Европейский совет требует немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков, возвращения судов и свободного прохода всех кораблей через Керченский пролив», — написал Туск.
Порошенко заговорил о решительном ответе России
Ранее глава Европейского совета сообщил о решении ЕС продлить санкции в отношении России из-за «нулевого прогресса» по вопросу выполнения минских соглашений.
Напомним, что 24 задержанных украинских моряка обвиняются в нарушении государственной границы РФ.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко частично ослепла и оглохла200
Открывший стрельбу во Франции убит10
В РФ отреагировали на признание вины Бутиной175
Мать зарезала дочь за распутство90
Лидер украинских раскольников случайно донес на ЦРУ194
Видео
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:30
Путин рассказал о своих научных увлечениях
Политика
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
06:28
«Русский Кен» экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение