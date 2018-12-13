ЕС обратилась к РФ с требованием по задержанным украинским морякам

Европейский совет потребовал немедленно освободить задержанных в Керченском проливе украинских военных моряков. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск в твиттере. «Европейский совет требует немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков, возвращения судов и свободного прохода всех кораблей через Керченский пролив», — написал Туск. Порошенко заговорил о решительном ответе России Ранее глава Европейского совета сообщил о решении ЕС продлить санкции в отношении России из-за «нулевого прогресса» по вопросу выполнения минских соглашений. Напомним, что 24 задержанных украинских моряка обвиняются в нарушении государственной границы РФ.