Бутина признала вину в суде США

Россиянка Мария Бутина признала себя виновной в сговоре с целью нанести вред США . Об этом сообщает РИА «Новости».

Бутина призналась, что в период с 2015 по 2018 годы в сговор с лицами на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов, передает ТАСС

Также россиянка согласилась на сделку со следствием, чтобы избежать судебного процесса.

Бутина созналась, что действовала «под руководством» российского чиновника, сообщает CNN . Его имя она не назвала.

Ранее Бутина признала себя виновной еще по одному пункту обвинений — сговору для нарушения закона США об иностранных агентах.