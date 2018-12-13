Россиянка Мария Бутина признала себя виновной в сговоре с целью нанести вред США. Об этом сообщает РИА «Новости».
Бутина призналась, что в период с 2015 по 2018 годы в сговор с лицами на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов, передает ТАСС.
Также россиянка согласилась на сделку со следствием, чтобы избежать судебного процесса.
Бутина созналась, что действовала «под руководством» российского чиновника, сообщает CNN. Его имя она не назвала.
Ранее Бутина признала себя виновной еще по одному пункту обвинений — сговору для нарушения закона США об иностранных агентах.
Мария Бутина была задержана в Вашингтоне в июле. Ее подозревают в ведении незарегистрированной деятельности при правительстве США, сговоре с целью работы агентом иностранного государства и в попытках проникновения в организации, имеющие влияние на политику США. По версии обвинения, с 2015 по 2017 годы Бутина действовала по распоряжению высокопоставленного представителя российского правительства, бывшего члена парламента, который впоследствии стал сотрудников ЦБ РФ. Предположительно, имеется в виду бывший сенатор и бывший замглавы ЦБ РФ Александр Торшин.