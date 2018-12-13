Устоит ли «Северный поток» под натиском «безумцев»

Отношение Европы к проекту «Северный поток — 2» начало меняться. На это указывает резолюция Европарламента с призывом отказаться от его реализации. Перемена настроений происходит и в самой Германии — главном стороннике прокладки новой трубы. Каковы шансы на то, что США и ряд европейских стран в конечном счете дожмут немцев и заставят их отказаться от «Северного потока»?

Принятие Европарламентом резолюции с призывом к странам ЕС отказаться от проекта российского газопровода «Северный поток — 2» вызвало резко негативную реакцию российских сенаторов, депутатов Госдумы , а также МИД , чей официальный представитель Мария Захарова назвала безумием попытки противодействовать энергетическому сотрудничеству.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, резолюция ЕП была принята накануне вечером. В ней проект газопровода назван политическим и опасным для европейской безопасности. Несмотря на то, что резолюция имеет необязательный характер, в четверг упали зарубежные котировки «Газпрома» . Ранее на этой неделе похожая декларация против проекта была принята в США. Конгрессмены назвали «Северный поток — 2» существенным шагом назад «с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США». Кремль назвал эту резолюцию элементом недобросовестной конкуренции.

Напомним, разрешение на постройку двух газовых ниток выдали Германия, Финляндия Швеция . Укладка труб в водах Финляндии должна начаться во второй половине декабря.

России пока не склонны драматизировать ситуацию. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Европарламент — не исполнительная власть, а представительская, «которая всегда была настроена достаточно сдержанно в отношении России». «Это не первая антироссийская резолюция, которая принимается Европарламентом. Я думаю, что мы это примем к сведению и не более того. Никаких реальных последствий для проекта газопровода эта резолюция иметь не будет», — сказал Джабаров газете ВЗГЛЯД

Сенатор напомнил, что во времена проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе Европарламент штамповал антироссийские резолюции «одну за одной» за «чрезмерное применение силы», и «нарушение принципов демократии».

«Я смотрю на эти резолюции равнодушно. Эта организация потеряла свою актуальность, поскольку работает по известным лекалам и под давлением своих зарубежных «тренеров» из Соединенных Штатов Америки. Объективность Европарламента оставляет желать лучшего. Поэтому надо спокойно относиться к этому», — подытожил Джабаров.

Эстония, Латвия и В свою очередь глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков констатирует, что в ЕС есть очень серьезная оппозиция «Северному потоку — 2». Категорически против настроены Польша Литва . Плохо к идее газопровода относится Великобритания и ряд других государств. Есть и южный пояс стран, которые рассматривают газопровод в качестве конкурента возможным проектам по получению сжиженного газа (СПГ). «Эти страны уже получают такой газ и если появится „Северный поток“, то объемы перекачки сжиженного газета через южные порты Европы сократятся, потому что Северная Европа будет нуждаться в сжиженном газе в меньшей степени», — сказал Пушков газете ВЗГЛЯД.

Наиболее заинтересованными в новом газопроводе Пушков назвал Германию с Австрией. Однако и на их позиции отражается активная борьба с проектом со стороны Украины при поддержке ее союзников, среди которых не только европейские противники «Северного потока — 2», но и другие страны с антироссийской позицией, главным образом США, так как позиция Вашингтона «является аргументом для противников „Северного потока — 2“ в Европе». И особенно это давление начало сказываться на Германии, отметил сенатор.

Так, глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал Берлин немедленно пересмотреть позицию по газопроводу в связи с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе. Свою позицию он изложил в статье на страницах британской The Guardian . По его словам, газопровод имеет «геополитические притязания», и ЕС должен получить гарантии, что российский газ будет и дальше поступать через территорию Украины.

«В последнее время Германия заколебалась, так как на нее постоянно оказывают давление восточноевропейские страны Великобритания и США с тем доводом, что «Северный поток — 2» приведет к газовому удушению Украины… А, как вы знаете, ЕС избрал Украину в качестве государства-сателлита, которое они поддерживают и подкармливают», — подчеркнул Пушков. Сенатор напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на переговорах с Владимиром Путиным постоянно подчеркивала, что Украина должна остаться транзитной страной для российского газа даже в случае запуска «Северного потока — 2». Сейчас через Украину прокачивается от 80 до 95 млрд кубометров газа, а при вводе СП-2 эти цифры могут «сократиться очень существенно», пояснил он.

Сама резолюция ЕП, подчеркнул он, показывает доминирующие настроения в Европе. А блокировать проект могут лишь отдельные государства, как это пыталась сделать Дания, когда отказалась предоставить под трубу свои территориальные воды. «Ключевой здесь становится позиция Германии. Меня настораживает то, что соотношение сил по „Северному потоку — 2“ начинает меняться, хотя трубу уже проводят по сухопутной части Германии и никаких юридических препятствий для сооружения нет», — напомнил сенатор, добавив, что на изменение позиции правительства Германии указывает статья Реттгена, который близок к руководящим фигурам в исполнительной власти ФРГ.

По его словам, если Германия пойдет на пересмотр своей прежней позиции, то это будет чрезвычайно опасно для всего проекта. «Американцы давно намекали Берлину на возможность применения вторичных санкций (накладываются на зарубежные компании, участвующие в проектах, объявленных США не соответствующие их интересам) против тех немецких компаний, которые будут участвовать в проекте. Примером их действия является уход французской компании Total из Ирана. Total встала перед выбором: терять американский или сохранить иранский. Естественно, французы, как и большинство других европейских компаний, предпочти американский рынок. Тем же самым США угрожают немецким компаниям», — отметил сенатор.

По словам Пушкова, пока американцы не вводят эти санкции, а демонстрируют угрозу наложить их, так как понимают, что это вызовет возмущение в Европе и еще больше осложнит и без того непростые отношения администрации Дональда Трампа с европейскими государствами. Поэтому пока давление происходит на политическом уровне. «На данном этапе критична позиция Берлина. От неизменности позиции Берлина зависит судьба „Северного потока — 2“, — подытожил Алексей Пушков.

Выстоит ли Берлин под внешним давлением — вопрос открытый, считает германский политолог Александр Рар . „Чтобы остановить „Северный поток“, задействовано все: американские фонды и институты, которые скрытно или открыто действуют на территории Европы, связи американского истеблишмента с политическими партиями“, — сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

По мнению эксперта, ситуация схожа с остановкой проекта газопровода „Южный поток“, когда „болгар взяли за глотку, поставили к стенке“ и они сдались. Однако сейчас „немцев приходится загонять в угол морально“, в том числе с помощью резолюции Европарламента. Впрочем, как считает Рар, немецкое правительство сможет преодолеть давление. „Германия за то, чтобы российский газ и дальше протекал бы через Украину, и она могла бы зарабатывать на транзите. Россия платила бы в казну Украины деньги, которые не нужно было бы платить Европе, поскольку украинская экономика по-прежнему находится в плачевном состоянии“, — заметил собеседник.

Если Германия все-таки откажется от проекта, то потеряет лицо и падет под натиском крикливых противников России, „которых кроме как русофобами назвать трудно“. „Европа трещит по швам, и уже практически нет вопросов, по которым Европа имела бы одно мнение“, — констатировал Александр Рар.

Впрочем, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал „минимальными“ риски отказа ЕС от проекта. Он пояснил, что от заявлений европейских парламентариев „ничего не зависит“, а происходит лишь „политизация проекта“. Для конкретных действий Евросоюзу необходимо сообща принять новые антироссийские санкции.

»Проект «Северный поток — 2» реализуется в рамках европейского законодательства. Чтобы запретить, либо как-то ограничить его, надо будет менять само законодательство, то есть вводить официальные санкции против России. Европе пойти на это крайне сложно», — сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.

Столь агрессивную политику США в отношении российского проекта эксперт объяснил желанием Вашингтона продвигать на европейский рынок свой сжиженный газ, но для этого нужно ограничить поставки более дешевого «голубого топлива» из России. «Европейцы понимают, что в таком случае платить за газ будут больше. А во-вторых, не факт, что этот СПГ придет к ним в достаточном объеме. Россия 50 лет поставляет газ в Западную Европу и никто этот вопрос не политизировал. Почему сейчас должно что-то измениться? Это создает большие риски для Европы», — считает аналитик.